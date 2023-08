Dolores Bevilacqua: "Perché ridevo in Senato", sgomento in tv per la M5s

05 agosto 2023 a

Il governo affronterà il tema del salario minimo, quelli che non lo hanno affrontato sono "coloro che hanno governato per dieci anni senza vincere un'elezione e tirando fuori oggi il coniglio dal cilindro del salario minino". Andrea Delmastro di FdI nel corso della puntata di sabato 5 agosto di Controcorrente estate su La7 commenta l'atteggiamento del governo sulla proposta dell'opposizione. E lo fa elencando quanto fatto finora per aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori, agenti sul cuneo fiscale e detassando premi e benefit e via dicendo.

"Affronteremo anche il tema legato al lavoratore povero ma partendo dal fatto che in Italia il 97 per centro dei contratti è nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, se ne deve fare di più e meglio", spiega l'esponente di Fratellli d'Italia. Tra gli ospiti c'è anche Dolores Bevilacqua, del Movimento 5 stelle, che si dice "sconvolta" dai numeri economici snocciolati da Delmastro. "Adesso governate voi, il salario minimo lo abbiamo proposto nel Conte I e nel Conte II", commenta l'esponente del Movimento 5 stelle. Che in seguito ha spiegato perché rideva in Senato durante il discorso della collega Vincenza Aloisio, insieme a Luca Pirondini. Immagini che hanno fatto il giro del web indignando molte persone, anche perché la 5Stelle che parlava in quel momento stava illustrando il drammatico stato delle carceri italiane. "Sorridevo perché davanti ai nostri occhi c'era la scena comica di un collega che inciampava e sono scoppiati a ridere tutti", afferma la grillina.