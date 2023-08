Governo, la profezia di Ferruccio De Bortoli: "Perché durerà 5 anni"

04 agosto 2023 a

I beneficiari del Reddito di cittadinanza che hanno avuto l'assegno sospeso potranno chiedere il Supporto alla formazione lavoro dal primo settembre, ma il percorso sarà a tappe. Secondo quanto emerge dalla bozza di decreto attuativo, bisognerà presentare domanda all'Inps o con lo spid o tramite patronato. È stato questo uno dei diversi temi affrontati nell'ultima puntata di In onda, il talk-show di approfondimento giornalistico di La7. Il giornalista Ferruccio De Bortoli ha fatto il punto della situazione e approvato l'operato del governo Meloni, assicurando che, data anche la mancanza di un'opposizione con le idee chiare, l'esecutivo durerà cinque anni.

"Vorrei la fotografia d'autore di Ferruccio De Bortoli", ha detto Luca Telese per cedere la parola al giornalista in collegamento con lo studio. Ferruccio De Bortoli è stato netto: "Non avendo opposizione, la maggioranza di Giorgia Meloni sente una sorta di libertà. C'è una certa indisciplina negli emendamenti. C'è una certa confusione". Quindi ha spiegato meglio: "Probabilmente se ci fosse una dialettica diversa tra maggioranza e opposizione, questi errori non ci sarebbero".

Sul governo Meloni De Bortoli non ha avuto dubbi: "C'è da dire che siamo in una fase di rodaggio. È passato un anno, gran parte di quella classe dirigente è una classe dirigente non abituata a gestire il Paese quindi inanella degli errori che sono stati compiuti anche dai predecessori". Infine il giornalista ha avanzato la sua profezia: "Ci sarà un governo di cinque anni, forse con qualche rimpasto, ma durerà cinque anni".