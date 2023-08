Berlusconi, Fascina rompe il silenzio: cosa spunta sul suo status WhatsApp

01 agosto 2023 a

Dopo essere scomparsa dai radar, Marta Fascina è tornata a far parlare di sè attraverso un messaggio affidato al suo stato di Whatsapp e diretto idealmente a Silvio Berlusconi. Sebbene tutti pronosticassero, dopo la lunga assenza, un ritorno in chiave politica della parlamentare, Fascina non ha ancora preso un ruolo da protagonista. Alcune sue parole, divenute pubbliche, riguardano invece la sfera privata. A pubblicare il testo e a metterlo in rete è stata Francescafranci57, una tiktoker famosa sui social proprio per la capacità di selezionare e diffondere frasi di profondo romanticismo.

La dedica è apparsa nello stato WhatsApp del cellulare di Marta Fascina. La compagna di Berlusconi, infatti, ha reso accessibile ai suoi contatti un messaggio d'amore digitato con l'intento di comunicare il suo ricordo del Cavaliere e il suo sentimento. "Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque…. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!”, ha scritto la parlamentare.

A corredo della dedica sono state aggiunte le emoticon del cuore con le ali e del cuore spezzato. Molti sono rimasti incuriositi dal riferimento, nel testo, ai "fiori che crescono ovunque" e hanno addirittura tentato di ricondurre questa immagine a quella dei prati pieni di tulipani che tanto piacevano allo statista. Ovviamente questo messaggio ha ridato vigore a tutte le voci che, negli ultimi mesi, si sono rincorse, riaccendendo molti interrogativi. Marta Fascina dopo la morte del Cav avrà un incarico? La parlamentare avrà un ruolo politico nel partito di Forza Italia? Per ora, l'unica notizia certa è contenuta all'interno del tanto dibattuto testamento di Berlusconi. Nelle ultime volontà del Cav è stato esplicitato il lascito da 100 milioni di euro destinato proprio a Fascina.