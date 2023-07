Madonna torna sui social con un video: come sta la popstar

29 luglio 2023 a

Per celebrare il quarantesimo anniversario dall'uscita del suo primo album, Madonna è tornata sui social e, con un video, ha rassicurato tutti i suoi fan. Dopo la lunga assenza dovuta al ricovero in terapia intensiva e a un mese dalle dimissioni dall'ospedale, la cantante ha messo in rete un filmato in cui si muove a tempo di musica e, sorridendo, fissa la camera. I follower, felici di rivederla, l'hanno inondata di messaggi di affetto.

"Essere in grado di muovere il mio corpo e di ballare anche solo per un po’ mi fa sentire la stella più fortunata del mondo", ha scritto Madonna sul suo profilo Instagram ufficiale. La popstar a fine giugno aveva sviluppato un'infezione batterica che l'aveva portata al ricovero in ospedale. Molte voci si erano rincorse sulle sue condizioni di salute. A preoccupare i sostenitori dell'artista era spuntata anche la notizia di un testamento sottoscritto dalla cantante stessa.

Su Instagram anche il ringraziamento a chi le ha fatto sentire il suo affetto durante la malattia: "Grazie a tutti i miei fan e amici. Anche voi siete le mie stelle fortunate", ha concluso. Nella clip la cantante appare serena mentre canta e balla un suo successo degli anni Ottanta. Con un look total black, composto da un top a bustier senza spalline, una maglietta trasparente e pantaloni cargo a vita alta, la popstar si inquadra e improvvisa una breve coreografia.