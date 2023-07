In Onda, Montanari attacca Renzi: la dimensione etica non gli interessa

27 luglio 2023 a

La mozione di sfiducia al ministro Daniela Santanchè non è stata approvata in Senato. Al voto non hanno partecipato né Azione né Italia Viva. La scelta di Renzi e Calenda è stata stigmatizzata da Tomaso Montanari nel corso della puntata di "In Onda" del 26 luglio. Il rettore dell'Università degli Stranieri di Siena ha attaccato frontalmente Renzi.

"A me pare che a Italia Viva non interessi la dimensione etica della politica - ha detto in diretta Tomaso Montanari - Nessuno pensava che Daniela Santanchè sarebbe caduta in Parlamento. Ma si deve porre una questione morale ed etica alla politica. Saviano viene invocato dalla Rai invocando il codice etico e, allo stesso tempo, una ministra indagata per falso in bilancio e bancarotta rimane al suo posto. In qualunque altro Paese si andrebbe a difendere non trascinando con sé la Repubblica e le sue istituzioni. Questa è la questione etica della politica italiana. Quella di Saviano è un'ipocrisia colossale. La questione di fiducia ha messo di fronte al Paese lo stato di questa maggioranza".