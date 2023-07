Federica Pellegrini presto mamma? La foto di Chi scaccia ogni dubbio

25 luglio 2023 a

Spunta la foto che scaccia ogni dubbio. Lo scatto, pubblicato dal settimanale Chi, conferma l'indiscrezione lanciata da Dagospia. Federica Pellegrini, la nuotatrice dei record, ha un bel pancino in bella vista. "Il nostro amore si fa in tre": si legge in copertina. Stando al settimanale, infatti, la 35enne starebbe per diventare mamma.

Federica Pellegrini è incinta. Il settimanale Chi conferma la notizia anticipata da Dagospia. pic.twitter.com/y4siAYvndf — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 25, 2023

Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto saranno in tre? Secondo Chi, sembrerebbe proprio di sì. La copertina del settimanale, in edicola domani, sembra confermare la notizia fatta circolare ieri da Dagospia, il sito curato da Roberto D'Agostino. "Il nostro amore si fa in tre": è il titolo scelto per incorniciare la foto che ritrae la sportiva in canoa e con il pancino in primo piano. Un altro scatto poi la inquadra da un'altra prospettiva: mano nella mano, Pellegrini e il marito Matteo Giunta passeggiano in riva al mare.

Per ora nessuna conferma ufficiale è arrivata dai presunti futuri genitori, Tuttavia, proprio la diretta interessata aveva pubblicato una storia poco fraintendibile. La foto ritraeva una tazza e una tavola apparecchiata per la colazione. Sullo sfondo una scritta: "Buongiorno amori miei, torno presto". Il messaggio è sembrato ai più una dimostrazione d'amore di Matteo per la sua Federica e il nascituro o la nascitura. L'uso del plurale ha avvalorato quanto il sito Dagospia, per primo, aveva già affermato. Il tempo darà le risposte.