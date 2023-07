Controcorrente, Ghisleri rivela cosa pensano gli italiani di caldo e temporali

25 luglio 2023 a

a

a

Cambiamenti climatici, in questi giorni gli italiani sono alle prese con i fenomeni estremi delle ultime ore. Gran caldo al sud e piogge e temporali al nord. Ma cosa pensano gli italiani di tutto quello che sta succedendo? Lo rivela la direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, nel corso della puntata di Controcorrente in onda il 25 luglio su Rete4.

Cambiamento climatico: qual è la percezione degli italiani?



Ne parliamo con Alessandra Ghisleri a #Controcorrente pic.twitter.com/y7SipvaDV2 — Controcorrente (@Controcorrentv) July 25, 2023

"Non abbiamo ancora rilevato rispetto a quello che è capitato negli ultimi giorni, tra il fuoco e gli incendi di Sicilia, Calabria e Sardegna e i grandi eventi che sono capitati al nord con queste forti piogge - ha detto Alessandra Ghisleri - Tuttavia quando c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna, c'è stato un sentimento molto forte che, però, racchiude tutto quello che è stato detto fino ad ora. C'è il desiderio di vedere il territorio tutelato a prescindere dalla spinta politica che potrebbe dare. La prevenzione non porta voti politici perché sono atti che non portano notorietà".