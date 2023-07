Testamento Berlusconi, cosa succede agli assetti di Mondadori e Banca Mediolanum

Francesco Forgione 21 luglio 2023 a

Dopo l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi, ieri Consob ha reso note le partecipazioni di Fininvest nelle aziende Mondadori e Banca Mediolanum. Non sono presenti i dati riguardanti Mediaset perché essendo una società di diritto olandese, non deve presentare prospetti all’autorità italiana. Come riportato da Consob, la holding Fininvest detiene il 69,536% dei diritti di Arnoldo Mondadori Editore spa. La percentuale del capitale risulta invece intorno al 53%.

Per quanto riguarda la quota di Fininvest in Banca Mediolanum, fino a Ottobre 2016 risultava al 30,124% di cui circa il 20% senza diritto di voto per decisione della Bce. Oggi Fininvest detiene direttamente il 30,096% e vota solo per circa il 10%. La minima differenza di quota è dovuta alla variazione del capitale in Banca Mediolanum. La nota di Consob è stata rilasciata a seguito del comunicato degli eredi, i quali hanno reso noto che dalle volontà testamentarie di Berlusconi, nessun soggetto deterrà il controllo solitario su Fininvest spa. L'altra notizia principale del testamento è rappresentata dal lascito di 100 milioni per Marta Fascina e per il fratello Paolo Berlusconi, mentre a Marcello Dell'Utri spettano 30 milioni.