Rai, prima Sabrina Giannini e poi Nunzia De Girolamo: come cambia il martedì sera

Francesco Forgione 20 luglio 2023 a

a

a

Chi prenderà il posto di Bianca Berlinguer nella fascia del martedì sera di Rai 3, in precedenza occupata dal suo “Cartabianca”? Secondo le ultime indiscrezioni, i due nomi che dovrebbero rimpiazzare la conduttrice passata a Mediaset sono: Nunzia De Girolamo e Sabrina Giannini. Le due conduttrici, scrive Tv Blog, dovrebbero essere in pole, tant’è che si saprebbero anche i dettagli dei nuovi programmi che andranno in onda prossimamente.

Per Facci nessun programma in Rai. E dal 2024 ecco il clamoroso ritorno

Nunzia De Girolamo dovrebbe condurre un talk di stampo politico al posto di “Cartabianca” in onda su Rai 3 da ottobre 2023. Dopo la conduzione di “Ciao Maschio”, De Girolamo è pronta per una nuova trasmissione. Sabrina Giannini dovrebbe invece colmare il vuoto lasciato dalla trasmissione di Bianca Berlinguer per il mese di settembre, in attesa di passare il testimone alla collega. Il prossimo progetto televisivo di Giannini, a quanto pare, dovrebbe essere un nuovo ciclo del programma “Indovina chi viene a cena”. Dopo la partenza di Berlinguer, a Viale Mazzini è pronta una rivoluzione per dare una ventata d’aria fresca al palinsesto.