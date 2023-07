Francesco Vaia nominato nuovo direttore generale della Prevenzione

Francesco Fredella 20 luglio 2023 a

“Il caldo è uno dei primi aspetti di cui ci stiamo occupando”, parola di Francesco Vaia - neo Direttore Generale della Prevenzione - che interviene a “W l’Italia” su Rtl 102.5. “Usciamo da questi problemi se capiamo che siamo tutti interconnessi: uomini, mondo animale e mondo vegetale. Sulle tematiche ambientali i ragazzi hanno mostrato una maggiore sensibilità. Loro, quando vogliono, sanno fare rumore. È il rumore di una generazione che si rende protagonista di un cambiamento: la consapevolezza che siamo artefici del nostro destino a partire dalle piccole cose”, dice.

Poi prosegue: “Ringrazio il ministro, Orazio Schillaci, che nominandomi ha riconosciuto il lavoro fatto da me e dalla comunità dello Spallanzani. Ero e rimango medico, seppur in una nuova veste, ma il mio lavoro sarà in continuità con quanto fatto finora”. Vaia prende il posto di Gianni Rezza andando ad occupare una casella molto importante nella sanità italiana.