L'Aria che tira, Carlo Calenda smaschera il progetto di Renzi

Il clima interno al Terzo Polo è sempre sotto i riflettori. Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 18 luglio su La7. Ospite in studio era Carlo Calenda che ha svelato il vero progetto politico di Matteo Renzi e di Italia Viva.

"Ho promesso di fare un partito unico dei liberal-democratici ma Renzi, a un certo punto, ha cambiato idea e non l'ha voluto fare più - ha detto il segretario di Azione - Per questo adesso siamo due partiti separati che cooperano in Parlamento su molte cose. Su alcune no: ad esempio Italia Viva non sostiene il salario minimo che per noi, invece, è una cosa fondamentale ma siamo due partiti separati. Abbiamo fatto le elezioni politiche partendo da zero e abbiamo raggiunto l'8%. Renzi poi si è assunto la responsabilità di non farlo. Il percorso di Italia Viva mi sembra molto di avvicinamento alla coalizione di governo. Noi, invece, rimaniamo nel mezzo, fedeli al punto di riferimento che per noi è stato il governo Draghi in riferimento ai valori della prima parte della Costituzione che sono valori trasversali. La nostra linea non cambia, è quella che abbiamo promesso agli elettori e che vogliamo costruire. Matteo Renzi legittimamente ha scelto di fare un percorso diverso.