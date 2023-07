In Onda, Giovanni Donzelli si difende sul caso Delmastro: rifarei tutto

17 luglio 2023 a

Nella puntata di "In Onda" del 17 luglio su La7, i temi toccati sono stati tanti e molto delicati. Tra questi il caso Delmastro e le informazioni svelate sulla visita degli esponenti dem a Alfredo Cospito. In studio era ospite Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. Lo stesso Donzelli, all'epoca, aveva rivelato alla Camera dei deputati di aver ricevuto quelle informazioni dal sottosegretario alla Giustizia. Donzelli, però, ha ribadito che rifarebbe tutto quello che ha fatto.

"Sono orgoglioso che la nostra maggioranza abbia difeso il 41bis - ha detto il responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia - Se non fosse stato per noi adesso Matteo Messina Denaro sarebbe uscito dal carcere. Non avevo e non ho nulla da nascondere: da deputato ho chiesto informazioni e lui da sottosegretario aveva il dovere di darmele. Oltretutto quelle informazioni non erano coperte dal segreto d'ufficio. Ma poi mi chiedo: con tutti i carcerati che ci sono, gli esponenti Pd dovevano scegliere proprio Cospito? Avrei preferito avere istituzioni compatte a difesa della nazione".