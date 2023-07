In onda, Mazza a valanga contro le opposizioni: "Perché il governo durerà"

13 luglio 2023 a

A In onda, il programma di approfondimento giornalistico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, il governo Meloni è tema di dibattito. In particolar modo, a essere oggetto della discussione è Dedicata a te, la carta presentata dal Presidente del Consiglio e la cui creazione ha come obiettivo quello di supportare le famiglie bisognose nell'acquisto dei beni di prima necessità. Se Annalisa Cuzzocrea e Giovanni Floris sono andati all'attacco della maggioranza, Mauro Mazza ha voluto fare chiarezza e ha pronosticato un "lungo orizzonte politico" per la leader di Fratelli d'Italia.

Aumentano i fronti su cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni deve tenere alta l'attenzione. Tuttavia, secondo gli ultimi sondaggi, la forza politica guidata dal premier si conferma al primo posto nella scala delle preferenze degli italiani. In risposta ad Annalisa Cuzzocrea, la vicedirettrice del quotidiano La Stampa, e a Giovanni Floris, il conduttore di Dimartedì, che hanno tentato invano di smentire i dati emersi sui partiti, Mauro Mazza ha sentito il bisogno di fare il punto sull'operato di Giorgia Meloni. L'ex direttore di tg Rai ha spiegato ai suoi interlocutori e ai telespettatori di La7 quale sarà il destino dell'attuale governo. "Io credo che l'orizzonte politico della Meloni sia lungo e dunque c'è tempo per sistemare anche questi inciampi", ha esordito così Mazza.

Quindi il giornalista ha continuato sottolineando la mancanza di proposte valide all'opposizione: "Meloni ha davanti un orizzonte lungo perché di fatto c'è l'inconsistenza dell'opposizione. E vi dirò di più, dopo il clamore di queste settimane e dopo gli attacchi ricevuti, sono sicuro che ci sarà qualche avvicendamento. E ci sarà proprio perché l'orizzonte di legislatura è lungo", ha affermato Mazza.