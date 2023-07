Forte dei Marmi, chi urla contro Spinazzola e Cristante: spunta il video

16 luglio 2023 a

Sta facendo il giro del web un video in cui si vedono due giocatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola, protagonisti loro malgrado di un diverbio con una persona mentre erano in vacanza a Forte dei Marmi. Secondo quanto filtra da Trigoria, non c’è stata alcuna rissa. Cristante e Spinazzola sono solo intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto il ragazzo protagonista del video e un loro amico. Come si vede dal video nessuno passa alle vie di fatto, e secondo la ricostruzione i due calciatori della Roma hanno semplicemente provato a evitare che gli animi si scaldassero troppo.

Durante gli ultimi giorni di vacanza, i due giallorossi sono stati ripresi nel video durante una lite con un passante. Nel filmato, emerso su TikTok e diventato subito virale, si vede un uomo che si rivolge ai due calciatori: "Pisciate davanti alla sua porta e mi fate la predica, ma da dove c***o venite? Neanche in Afghanistan", urla l'uomo probabilmente intervenuto in difesa di un vicino. Non è chiaro a chi si riferisca, ma la lite attira un piccolo capannello di persone e il video è finito sui social.