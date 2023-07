Santanchè e l'avviso di garanzia: "Non ho ricevuto nulla", e annuncia querele

13 luglio 2023 a

Daniela Santanchè non arretra di un millimetro: non solo non ha intenzione di dimettersi da ministra del Turismo, ma annuncia querele. Intervenendo all’assemblea di Confagricoltura. Santanchè finita in un cortocircuito politico-giudiziario dopo un'inchiesta di Report sulle sue aziende, ha risposto a chi le chiedeva se stava valutando di fare un passo indietro: "Non capisco per quale motivo, a oggi non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, sono assolutamente tranquilla. Sono tante le cose da fare", risponde la ministra che va all'attacco dei media.

"Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo faremo la nostra querela e chiederemo il nostro risarcimento danni. Mio nonno mi ha insegnato a non aver paura se non fai niente di male - ha aggiunto Santanchè - Io vado avanti. Nessuno mi ha mai accusato nelle mie funzioni di ministro". E ancora: "Non partecipo ai processi mediatici e mi difendo nei tribunali". Riguardo alle denunce, ha spiegato: "Mi auguro tra qualche anno di avere un buon gruzzoletto dai risarcimenti da destinare a chi è meno fortunato".