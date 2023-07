In Onda, consiglio di Buccini a Meloni: “Qual è il vero problema da risolvere”

08 luglio 2023 a

Giorgia Meloni si trova ad affrontare un mare in tempesta. Costretta a parare i colpi inflitti dai casi di accusa di falso in bilancio della ministra del Turismo Daniela Santanchè e delle affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sul presunto stupro del figlio ai danni di una ragazza. Il tutto mentre avrebbe preferito concentrarsi su altri temi in campo europeo come il Pnrr e il Mes. Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della Sera ospite di In Onda su La7 sabato 8 luglio, ha individuato proprio “nella classe dirigente un problema molto forte” per il Presidente del Consiglio.

Poi l’ospite dei conduttori Luca Telese e Marianna Aprile si è concentrato sulla storia di Meloni, non definibile come “un’underdog” secondo lui. Ergo, non è una spuntata fuori dal nulla, ma “è stata ministra a 29 anni dentro a un partito che ha governato il Paese. Non è che stiamo parlando di un gruppo di carbonari usciti dal nulla, anche se lei usa bene questa narrazione”. Cosa ha sbagliato quindi la leader di Fratelli d’Italia in base al parere di Buccini? “Al momento di formare l’esecutivo Meloni avrebbe potuto pescare un po’ più largo”. Poi si spiega: “Quello che ha fatto con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, avrebbe dovuto farlo con altri 5-6 casi”. Perché “c’è gente brava in alcuni punti, ma non in tutti”.

Buccini attribuisce questa scelta a “ragioni identitarie”, quindi “all’attaccamento e al senso di comunità che loro all’interno sentono molto”, nonché a “questioni di sfiducia verso chiunque sia all’esterno”. Cosa dovrebbe fare allora per cambiare la situazione Meloni? Il giornalista gli suggerisce la via: “Una politica intelligente di 45 anni nel giro di qualche anno dovrebbe potersi liberare di certe figure. Governerà ancora per diverso tempo, quindi c’è bisogno che lei si disfaccia di un gruppo dirigente piuttosto scarso”.