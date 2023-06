Mezz'ora in più, Landini usa la minaccia dello sciopero generale contro il governo

25 giugno 2023 a

Maurizio Landini, segretario Generale della Cgil, è stato ospite dell’edizione del 25 giugno di Mezz’ora in più, talk show domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. Il sindacalista non ha risparmiato pesanti critiche al governo guidato da Giorgia Meloni, agitando anche la minaccia dello sciopero generale: “Questo governo che ha la maggioranza in Parlamento non ha la maggioranza nel Paese. Se pensa di fare riforma costituzionale e non riconoscere sindacato, noi non ci stiamo. Sciopero generale? Noi non escludiamo nulla. Situazione intollerabile. La gente che lavora non ce la fa più. Poca partecipazione alla manifestazione? La novità della piazza di ieri è che non c’era solo il sindacato, ma centinaia di associazioni che chiedevano cambiamento sui diritti, a partire dal diritto alla salute. Il mio compito sindacale non è riunire la sinistra”.

In particolare Landini si è scagliato sul centrodestra per come sta gestendo l’emergenza post-alluvione in Emilia-Romagna: “Mercoledì andrò in Romagna, nei territori colpiti dall’alluvione per discutere con i nostri iscritti che si sono fatti il mazzo. C’è da ripensare tutto il modello di sviluppo e come ricostruire. Non aver ancora deciso il commissario penso sia una stupidaggine. Non si possono fare speculazioni politiche su questo - sottolinea Landini -, si deve mettere il territorio subito in grado di operare. Credo che questo sia proprio un errore del governo, non hanno ancora deciso, e non capisco perché. Nessuno mette in discussione che i cambiamenti climatici ci sono già, adesso è il momento di ripensare cosa ricostruisci, e come”.