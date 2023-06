Vauro e la vignetta choc con la figlia di Meloni: insurrezione social

19 giugno 2023 a

“Giorgia Meloni e l’eredità politica di Silvio Berlusconi…”. È questo il titolo della vignetta di Vauro apparsa su Il Fatto Quotidiano del 17 giugno. Nell'immagine, che è stata denominata "Possession" e che vede in evidenza la scritta "Horror movies", si legge il premier e leader di Fratelli d'Italia che dice alla figlia: "Sei la nipote di Mubarak?". E la piccola che risponde "Ma... mamma!". Meloni replica subito: "Chiamami papi... Cribbio!".

Bindi, Montanari e Vauro gli ultimi talebani anti-Cav

La volontà di far passare Meloni come Berlusconi non è piaciuta a molti utenti social, che hanno attaccato il vignettista: “Tristezza proprio. ‘Satira’? Non commento, i livelli di qualità sono evidentemente altri... Livore? Quello si nota tutto... meno male che si stanno estinguendo da soli... Mah…”; “Squallido mettere in mezzo i figli delle persone qualsiasi esse siano…”; “Garantire al governo una durata di 30 anni è una vostra missione”; “Continui così che procede bene per auto estinguersi, la sua invidia la sta logorando giorno dopo giorno e di lei nemmeno il ricordo rimarrà, dispiace perché un vero comunista non si comporterebbe mai così”; “Lasciate stare i figli ed i minori!”. Tra i tanti commenti apparsi c’è anche quello di un certo Andrea Taett “Orribile… Ma chi dovrebbe far ridere? I cog***ni?”. E all’utente è arriva la risposta diretta di Vauro, travolto dalle critiche: “Allora di certo ti starai sganascindo!”.