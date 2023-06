Controcorrente, la verità di Buttafuoco sull'incidente di Casal Palocco

19 giugno 2023 a

In questi giorni le cronache sono occupate dalle indagini sul gravissimo incidente di Casal Palocco a Roma dove ha perso la vita un bambino di 5 anni travolto dall'automobile guidata da uno dei componenti dei Theborderline. Se n'è parlato nel corso della puntata di Controcorrente in onda il 19 giugno su Rete4. Ospite in studio è stato Pietrangelo Buttafuoco che ha puntato il dito contro l'alto numero di morti.

Pietrangelo Buttafuoco a #Controcorrente sul caso Borderline pic.twitter.com/RggAkTuEKK — Controcorrente (@Controcorrentv) June 19, 2023

"Questa vicenda temo possa diventare una distrazione rispetto a un problema concreto - ha detto Pietrangelo Buttafuoco - Non dobbiamo dimenticare che il figlio di una cara collega è stato travolto senza che ci fosse internet e youtube. E perché? Perché tutte le strade si sfasciano a Roma. A oggi sono 71 i morti in incidenti stradali in una città come quella di Roma. Ecco il vero punto su cui bisogna interrogarsi. Questi morti non hanno luce e non hanno riflettori".