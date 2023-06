Maria De Filippi stupisce tutti: in bianco al funerale di Berlusconi. Ecco perché

14 giugno 2023 a

Il Duomo di Milano è gremito di persone arrivate in piazza per dire addio a Silvio Berlusconi. Tra vip e leader politici, a tenere la mano di Silvia Toffanin, la moglie di Pier Silvio, il secondogenito dello statista deceduto, c'è Maria De Filippi. È stata tra i primi ad arrivare e ha catalizzato l'attenzione dei presenti per un look insolito, che non incontra i dettami del dress code tipico dei funerali. L'amata conduttrice di Uomini e Donne, anche lei reduce da un grave lutto, quello per la morte del marito Maurizio Costanzo, ha sentito il bisogno di ricambiare il gentile gesto dell'amministratore delegato di Mediaset che, in occasione dell'ultimo saluto al giornalista, si sedette al fianco di De Filippi.

"C'è chi lo applaude e chi lo detesta, ma oggi è solo un uomo che incontra Dio": ha detto l'arcivescovo Mario Delpini, che ha pronunciato l'omelia al funerale di Silvio Berlusconi. Grande commozione e sentita partecipazione a Milano. Tra i tanti accorsi per un ultimo saluto all'ex premier e leader di Forza Italia e per dare un sostegno alla famiglia dell'imprenditore, si è fatta notare Maria De Filippi. La conduttrice ha rotto gli schemi e scelto un outfit che non è passato inosservato ai più.

Il look composto da un pantalone nero e una camicia bianca, poco prevedibile a un funerale, è stato prontamente notato e commentato in diretta tv e sui social network. In un gioco di ipotesi e supposizioni, è spuntato il possibile motivo della scelta. Cesara Buonamici durante il collegamento del Tg5 ha spiegato: "Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l'abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così". Elena Guarnieri ha poi confermato: "Berlusconi diceva sempre: 'Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce', lo diceva sempre anche a me".