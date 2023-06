Berlusconi, “esagerazione e fatto improprio”. Giannini imbufalito per il lutto nazionale

13 giugno 2023 a

È giusto o è troppo il lutto nazionale per Silvio Berlusconi? È questa la domanda con cui Giovanni Floris, conduttore di DiMartedì, apre l’intervista a Massimo Giannini, direttore de La Stampa, ospite nella puntata del 13 giugno del talk show serale di La7. “La pietas umana che si deve nei confronti di Berlusconi l’abbiamo espressa tutti in queste ore, ed è ovvia, logica e giusta. Dopo di che, se passiamo ad una valutazione più politica e pensiamo in quali altre circostanze in passato il lutto nazionale è stato decretato nei confronti di grandi personaggi della Repubblica, allora verifichiamo che questo è accaduto nel caso di ex presidenti del Consiglio solo in due circorstanze, una per Giovanni Leone e l’altra per Carlo Azeglio Ciampi, che erano stati anche presidenti della Repubblica ” metti in evidenza il giornalista.

Giannini poi continua: “In questa occasione io dico che i funerali di Stato ci stanno, Berlusconi è stato un protagonista della politica italiana ed ha ricoperto per tre volte il ruolo di premier, ma il lutto nazionale mi sembra francamente un’esagerazione. Non si può dimenticare che dal punto di vista politico è stato un personaggio importante, ma è stato forse il più controverso degli ultimi trent'anni. È un personaggio che divide politicamente il Paese. Il lutto nazionale mi sembra assolutamente improprio, non è stato decretato per l’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un po' di misura ecco…”.