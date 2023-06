In Onda, “non si può sentire…”. La dichiarazione di Rocca manda in tilt De Gregorio

11 giugno 2023 a

Scintille a distanza sul Gay Pride. David Parenzo ha aperto la puntata del 10 giugno di Onda, talk show che conduce su La7 in compagnia di Concita De Gregorio, introducendo il tema del Roma Pride e della revoca del patrocinio della Regione Lazio guidata dal presidente del centrodestra Francesco Rocca: “A che cosa serve oggi il Gay Pride? C’è stata questa dura polemica tra il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha ritirato il patrocinio alla manifestazione e gli organizzatori. Lui ha detto ‘Ho molti amici gay’, quindi non c’è nessuna omofobia. Si usa spesso questa frase”. Il discorso era volto ad interrogare Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, ma si è inserita a gamba tesa De Gregorio, che ha dato un’occhiataccia al collega mentre riferiva la frase di Rocca: “Non si può sentire, francamente…”. In seguito la stessa giornalista non ha mandato giù il commento di Cerasa, volto a difendere il governatore laziale da chi lo accusava di essere omofobo dopo le polemiche sul Roma Pride.