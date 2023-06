Unabomber è morto: il serial killer Ted Kaczynski era in cella all'ergastolo

10 giugno 2023 a

a

a

Ted Kaczynski, meglio noto come Unabomber, è morto questa mattina nella sua cella. A comunicarlo è l’ente governativo degli Stati Uniti che si occupa delle carceri: Kaczynski stava scontando l’ergastolo, senza possibilità di appello, nel carcere ADX Florence, nel Colorado. Il serial killer e terrorista, ritornato sulla bocca di tutti per una serie televisiva di successo che ripercorreva la sua storia, venne condannato alla pena massima per aver inviato pacchi postali esplosivi a numerose persone, durante un periodo di quasi diciott'anni, provocando un totale di 3 morti e 23 feriti. Kaczynski mandava pacchi bomba per via, almeno così l’ha giustificata, di una guerra personale contro la tecnologia. Prese inoltre di mira alcune università e cercò di compiere una strage su un aereo. Unabomber è un acronimo che nasce da “University and Airline Bomber”, nome in codice dato dall'Fbi proprio per i suoi obiettivi. A trovare il terrorista, che voleva scatenare negli Usa una rivoluzione antitecnologica, fu l'agente dell'Fbi Jim Fitzgerald: basandosi sul "Manifesto" scritto da Kaczynski e inviato ai giornali, creò il profilo psicologico grazie al quale si arrivò alla cattura. Unabomber è scomparso a 81 anni di età: non sono ancora state chiarite le motivazioni del decesso.