Otto e mezzo, la dem Cristallo protesta: "Paternalismo". Gruber reagisce così

A Otto e mezzo si passa ai raggi X Elly Schlein e le sue ultime mosse della segretaria del Pd. La nomina di un esponente apertamente critico sulla posizione ufficiale del partito sull'Ucraina come Paolo Ciani a vicecapogruppo a Montecitorio (al posto di Piero De Luca, figlio Vincenzo, del governatore campano) è solo l'ultimo scivolone della leader dem in soli tre mesi di segreteria. Nella puntata di giovedì 8 giugno del programma di Lilli Gruber tra i più agguerriti a sottolineare la mancanza di idee e di chiarezza nelle posizioni è il giornalista Alessandro De Angelis che incalza l'unica esponente del Pd in studio, Jasmine Cristallo, rilanciando le critiche di Nicola Zingaretti alla leader dem. Cristallo, travolta dalle critiche del vicedirettore di HuffPost sbotta: "Basta con queste critiche su tutto che sanno di paternalismo". Espressione che sorprende la stessa Gruber: "Paternalismo?".

La reazione scatena ancora di più De Angelis: "Sull'immigrazione non c'è una sola proposta che non sia 'accogliamoli tutti'. Sulla Rai si denunci all'occupazione ma non c'è il coraggio di dire 'via i partiti'. Sul Pnrr ci si è avvitati su un dibattito surreale sulla Corte dei conti... Il segretarioo è riuscito a essere assente anche in Emilia-Romagna dove era vicepresidente", attacca il giornalista. Per Cristallo la leader del Pd non è stata assente dopo l'alluvione, ma ha "evitato passerelle propagandistiche, ha un'altra postura politica".