Tina Turner, gli ultimi giorni a Küsnacht: "Cosa faceva", il racconto dei vicini

Tina Turner ha vissuto gli ultimi giorni passeggiando per le strade di Küsnacht, il villaggio svizzero dove viveva, prendendo lezioni di yoga e facendo shopping. "Modesta", "semplice", "amichevole": così la ricordano i residenti. Nonostante avesse un autista, un maggiordomo personale e uno staff al completo, la Regina del Rock'n'roll, morta a 83 anni il 24 maggio scorso, amava guidare lei stessa la sua Porsche Cayenne. "In macchina veniva ad acquistare abiti firmati e cibo gourmet: andava pazza per il salmone affumicato e il tartufo bianco", raccontano i commercianti. "Altre volte si sedeva su una panchina nel parco, fissando il lago, il Zurichsee, e le montagne innevate che lo incorniciano". "A Tina Turner piaceva fare la spesa di persona - racconta il macellaio Benny Lang intervistato dal quotidiano britannico The Guardian - Veniva con il marito, Erwin".

La celebre cantante si era trasferita a Küsnacht nel 1995 quando Erwin Bach è divenuto responsabile degli uffici svizzeri della Emi Music, a Zurigo. Si sono sposati nel 2013. Nello stesso anno Tina Turner ha acquisito la cittadinanza svizzera rinunciando al passaporto statunitense. Ha pure imparato il tedesco per avere diritto alla nazionalità svizzera. "Quando è venuta ad abitare qui, ha iniziato a fare yoga. Frequentava le lezioni tenute nel parco".

A breve distanza dalla capitale finanziaria della Svizzera, Zurigo appunto, Küsnacht ospita numerosi personaggi del jet set. "Li lasciamo in pace e lasciamo che siano chi vogliono essere. Ecco perché vengono a vivere qui".