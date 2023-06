Pupo, il tweet dopo la bufera su Giulia Tramontano: "Sventurato quel popolo..."

04 giugno 2023 a

a

a

È bufera per le parole di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che in una lettera a Dagospia ha paragonato la sua situazione relazionale a quella di Alessandro Impagnatiello, il barman 30enne che ha ucciso da compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Un delitto maturato nell'ambito di una relazione parallela che l'uomo aveva con una collega di lavoro. Come noto il cantante di Gelato al cioccolato vive da anni con due donne, la moglie e una compagna, e questo lo ha portato a paragonarsi a Impagnatiello e a pronunciare la frase che ha indignato schiere di utenti dei social e non solo: “Anche io, come Alessandro Impagnatiello, sono un po' stressato dalla gestione di 2 rapporti sentimentali che durano da 35 anni ma voglio tranquillizzare tutti e soprattutto le mie 2 donne, mia moglie Anna e la mia compagna Patricia: non ho intenzione di uccidere nessuno”.

"Io come Impagnatiello". La frase choc di Pupo

Frase che ha scatenato un putiferio, sul quale Pupo non ha ancora commentato direttamente. Ma su Twitter il cantante ha rilanciato un post dello scrittore Fulvio Abbate, che lo assolve dalle accuse del "tribunale" del web: "Sventurato quel popolo che non sappia comprendere le parole di Pupo, scambiandole per cinismo, che ci parlano invece della tragica fragilità umana". Insomma, non una boutade incomprensibile per far parlare di sé intervenendo su una tragedia assurda, come gli viene imputato nella mole di commenti critici sui social. Ma - questa la lettura di Abbate - un pensiero sulla "fragilità umana". Intanto, si attendono le parole in prima persona di Pupo.