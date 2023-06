Giulia Tramontano, le parole del killer Impagnatiello: l'unico pentimento è il suicidio

02 giugno 2023 a

a

a

Alessandro Impagnatiello parla durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Il barman responsabile dell'omicidio di Giulia Tramontano ammette che l'unica possibile forma di pentimento è il suicidio. «L’unica forma di pentimento che lui ritiene abbia un senso in questo momento è quella eventualmente di togliersi la vita». Lo ha detto Alessandro Impagnatiello, il barman che ha ucciso la sua fidanzata incinta di 7 mesi, al suo avvocato Sebastiano Sartori. Parole che il legale ha riferito ai cronisti al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo.

Alessandro Impagniatiello ha negato di aver premeditato l’omicidio della compagna, Giulia Tramontano, durante l’interrogatorio in carcere davanti al Gip Laura Angela Minerva. Lo ha detto il suo avvocato Sebastiano Sartori uscendo da San Vittore. Il 30enne è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale per aver accoltellato la ragazza e poi tentato di darle fuoco con alcol e benzina nella vasca da bagno e nel garage. Per i pubblici ministeri Alessia Menegazzo e Letizia Mannella aveva già deciso di uccidere la 29enne prima che questa tornasse a casa come dimostrerebbero, fra i vari elementi raccolti dagli investigatori, le stringhe di ricerca sul web alle 19 di sera di sabato 27 maggio con le parole-chiavi "ceramica bruciata vasca".

"Ho visto dei guanti di lattice nel suo zaino". Il killer di Giulia incastrato dall'amante

Impagnatiello ha raccontato anche che durante la lite con la giovane rientrata a casa, dopo aver scoperto del tradimento con un’altra donna rimasta anche lei incinta prima di interrompere la gravidanza, «si era inferta già qualche colpo all’altezza del collo e io arrivato vicino a lei, per non farla soffrire le ho inferto tre o quattro colpi all’altezza del collo». «Il coltello è caduto a terra - ha dichiarato durante la sua confessione - davanti al divano, lei era stremata a terra e io le dicevo che era finita e che doveva riposarsi».