Di Maio, i tweet in arabo scatenano i social. Intanto lui festeggia al Quirinale

Manca ancora la spunta blu (anzi, grigia) sul nuovo profilo Twitter di Luigi di Maio, ma ci sono già tre tweet: uno in inglese, gli altri due in arabo e in lingua farsi. È il primo giorno di Di Maio come inviato speciale per l'Ue nel Golfo e l'ex leader del Movimento 5 Stelle - che ha mancato l'elezione in Parlamento alle ultime politiche con la sua formazione "Impegno civico" - ha deciso di esordire chiarendo quale sarà il proprio impegno per l'Ue.

"Pronto e pienamente impegnato a interagire con gli Stati membri e le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione - ha twittato entusiasta Luigi Di Maio dal nuovo profilo @EUSR_Gulf - C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo genuino e il rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e la nostra prosperità comuni». Nonostante la serietà del messaggio, sotto i tweet si è scatenata l'ilarità social.

Oggi, intanto, Di Maio era al Quirinale per il tradizionale ricevimento della Festa della Repubblica. Alla cerimonia c'è anche Mario Draghi, che i rumors vogliono essere stato il principale "sponsor" dell'ex ministro degli Esteri per la nomina europea. Ai giardini del Quirinale, però, Di Maio è arrivato da solo.