Rai, altro addio in vista. "Contratto in scadenza", chi è a un passo da La7

Cambia faccia la Rai e si profila un altro addio di peso dopo quelli di Fabio Fazio, sbarcato su Discovery, e di Lucia Annunziata uscita in polemica col governo di Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, anche Massimo Gramellini sarebbe pronto a lasciare viale Mazzini per un altro approdo. L'editorialista del Corriere della sera conduce le Parole, in onda nella prima serata del sabato su Rai 3, ma le sue, di parole, nell'ultima puntata fanno pensare a un addio.

“La mia parola è Pubblico: il pubblico, la nostra comunità. In sette anni siete diventati tanti e mai come quest’anno abbiamo avvertito l’esistenza di una connessione sentimentale"; ha detto Gramellini. "Pubblico – ha aggiunto – significa anche Servizio pubblico e, dunque, consentitemi di ringraziare la tanto bistrattata Rai perché, al di là e al di sopra dei giochi e degli appetiti di potere, dei quali è oggetto dal giorno ormai lontano della sua nascita, questa azienda è piena di lavoratori, tecnici e dirigenti straordinari". E ancora: “Ogni spettatore, pagando il canone, finanzia non solo la propria libertà di scelta, ma anche quella degli altri. Paga l’edicola in cui poi ciascuno va a leggersi il giornale che vuole. Noi ambiamo a essere uno di quei giornali. Le Parole non sono un’arena dove ci si scontra all’ultimo sangue. Assomigliamo di più a un gruppo di amici – conclude – che si ritrovano il sabato sera per raccontarsi la settimana, scambiarsi delle opinioni, farsi quattro risate e, se capita, un pianto. Prima di farne uno anche adesso, salutiamoci con un sorriso. Buonasera”, ha concluso il giornalista. Parole che sono sembrate una sorta di discorso d'addio, scrive il sito di Roberto D'Agostino, secondo cui Gramellini come accaduto a Fazio ha il contratto in scadenza ed è in attesa di "incontri definitivi”.

Ma dove andrebbe l'autore del Caffè? Per Dagospia Gramellini “potrebbe aggiungersi alle uscite dalla terza rete di Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Fonti di primo piano ipotizzano il suo sbarco su La7, contatti facilitati dalla vicinanza del giornalista a Urbano Cairo che è anche editore di Rcs", ossia del Corriere. La collocazione sarebbe il sabato sera della rete.