Massimo Boldi in gravi condizioni? La verità per i fan dell'attore

«Vorrei rassicurare tutti i miei fan che sto bene solo che non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un pò, sono uno scaramantico». Massimo Boldi, contattato dall’Adnkronos, ha voluto smentire in questa maniera le notizie uscite oggi su diversi siti on line secondo cui l’attore sarebbe in ‘gravi condizioni di salute’ e ‘finito sotto i ferri’. «Non so come mai siano uscite queste notizie non vere - dice Boldi ai microfoni dell’agenzia di stampa - i mie problemi al cuore risalgono a qualche anno fa ma la notizia l’hanno messa on line ieri, non capisco il perché. Vorrei rassicurare tutti i miei fan che sto bene, solo che non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un po’, sono uno scaramantico». Nel 2018 l’attore si era sottoposto ad un intervento di angioplastica per risolvere un problema di istruzione alle coronarie. All’epoca affermò «L’ho scampata grossa».

Boldi ha voluto fare una precisazione pure con Dagospia: «Caro Dago su alcuni siti circolano indiscrezioni sulle mie ‘gravi condizioni di salute’. Fortunatamente sto bene e queste notizie non sono vere. Al limite sbarello con il Suv sulle rotaie del Tram». Soltanto una fake news, Boldi non è in condizioni di salute critiche.