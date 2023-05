L'Aria che Tira, nel Pd tutti contro Schlein. Cosa sa Roncone: gravissimo ritardo

Francesco Forgione 25 maggio 2023 a

Il tema al centro del programma di LA7 “L’aria che Tira”, condotto dalla giornalista Myrta Merlino, è la gaffe della segretaria del PD Elly Schlein sull’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Si è espresso sulla questione il giornalista Fabrizio Roncone che era ospite del talk show. “Io so che all’interno del PD c’è molta perplessità sul comportamento della Schlein in occasione di questa tragedia” apre Roncone. Poi continua entrando nel dettaglio della questione: “Molti nel partito immaginavano che Elly Schlein, essendo stata vicepresidente dell’Emilia-Romagna, si precipitasse sul luogo un’ora dopo l’inondazione. Ma questo non è avvenuto” questo sua mancanza di tempestività avrebbe quindi indispettito diversi esponenti dem, il comportamento della segretaria è stato ritenuto quantomeno ambiguo.

Roncone prosegue critico con Schlein: “Doveva recarsi subito sul luogo, doveva essere con il fango sulle ginocchia a capire cosa stesse succedendo. Invece è arrivata con gravissimo ritardo”. L’inviato speciale del “Corriere della Sera” spinge ancora sulla questione evidenziando il grave errore della leader dei dem: “È arrivata in clamoroso ritardo. Io credo che questo sia un ulteriore passaggio a vuoto della segretaria nei confronti del proprio partito che adesso nutre dei dubbi”. Fabrizio Roncone conclude il suo intervento dando la stoccata definitiva a Schlein: “Doveva metterci la faccia, si fa così la politica”. Insomma, la gaffe di Elly Schlein continua ad alimentare la polemica nei suoi confronti ed anche all’interno del Partito Democratico, dove aumentano i mal di pancia e non si vive la questione con serenità.