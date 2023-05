L'Aria che tira, Alan Friedman attacca gli italiani: non sono bravi a spendere soldi

24 maggio 2023 a

L'Italia deve fronteggiare una grande emergenza legata al dissesto idrogeologico. La cosa risulta particolarmente evidente all'indomani dell'alluvione in Emilia Romagna. se n'è parlato nella trasmissione L'Aria che Tira in onda il 24 maggio su La7. In collegamento c'era Alan Friedman che ha puntato il dito anche contro l'incapacità degli italiani di spendere bene i fondi destinati alle emergenze.

"Per l'Italia questo è un problema innanzitutto tecnico e non politico - ha detto Friedman - I problemi sono due: l'Italia ha uno storico problema di dissesto idrogeologico. E' un fatto fisiologico per mezzo milione di italiani da decenni. Con 10-15 miliardi di euro si potrebbe mettere al riparo mezzo milione di italiani che vivono in queste zone. Il problema numero due è spendere i soldi. La storia ci insegna che gli italiani non sono bravi a spendere né i fondi europei, né i fondi nei territori e negli enti locali. Quindi hai un problema di emergenza e un problema di difficoltà di spesa. Ma gli italiani sono i più bravi quando c'è un'emergenza. Quando ho chiesto a Vittorio Colao come si può affrontare questo tipo di situazione lui ha risposto che bisogna affrontare la spesa con la stessa urgenza con cui è stata affrontata l'emergenza del Ponte Morandi".