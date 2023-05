Saviano contro Roccella, la frase che fa infuriare Porro: "Chi mi ricorda..."

21 maggio 2023 a

La difesa dei contestatori della ministra Eugenia Roccella al Salone del libro di Torino da parte di Roberto Saviano fa sbottare Nicola Porro che nel corso della sua consueta rassegna stampa sul web ne dice di tutti i colori allo scrittore di Gomorra. È "una roba allucinante" quella che il paladino della sinistra "ripete oggi sulla Stampa, cioè che la destra è andata al Salone del libro di Torino a provocare", afferma il giornalista nel corso de La Zuppa di Porro.

Cosa se ne desume? Porro è drastico: "Questo è un comportamento che avevano le Brigate Rosse: lo Stato borghese ci provoca". Come a dire che "non sono loro che ammazzavano, ma erano provocati e non erano terroristi ma rivoluzionari e per questo lo stato francese oggi li difende", afferma il conduttore di Quarta Repubblica su Rete4. "Tutto questo mi fa schifo, mi fa schifo il pensiero di questo signore con l'arietta da perbene" attacca ancora Porro che è un fiume in piena: "Viene contestata una ministra regolarmente eletta e nominata, come ca**o di permetti di dire che non deve parlare? Per loro noi dovremmo sparire dalla faccia della terra", afferma il giornalista secondo cui questo comportamento è razzista, nel senso di discriminatorio contro chi non la pensa in linea con certe idee.