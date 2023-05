Stasera Italia, Chirico stende Schlein: “Dal Pd narrazione slegata dalla realtà”

16 maggio 2023 a

"Dai dati emerge che il Pd è il primo partito in quasi tutti i capoluoghi in cui si è votato e questo è un segnale di grande vitalità e di radicamento suoi territori. La destra frena”. Sono queste le parole con cui Elly Schlein ha commentato i risultati delle elezioni amministrative, argomento al centro della puntata del 16 maggio di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. A commentare le dichiarazioni della segretaria Pd è Annalisa Chirico: “Sarei cauta a parlare di una frenata del centrodestra. Però questo fa un po’ parte della personalità del segretario del Partito Democratico, che sicuramente ha portato un vento di innovazione, poi sicuramente siamo in una fase nuova per l’Italia, visto che abbiamo due donne alla presidenza del Consiglio e alla leadership dell’opposizione. Spesso Schlein nella sua narrazione pubblica mi sembra un po’ slegata dai dati di realtà, su tanti argomenti - sottolinea la giornalista - non abbiamo capito bene come la pensi, vedi termovalorizzatore, politiche fiscali, diritti civili, una bandiera che lei porta molto in alto”.