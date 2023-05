Mezz'Ora In Più, Maria Elena Boschi zittisce Annunziata: "Ma quale deriva autoritaria"

14 maggio 2023 a

"Non si può aver paura dei cittadini. Non si può parlare di deriva autoritaria tutte le volte che si parla di dare ai cittadini la possibilità di eleggere il presidente del Consiglio". A Mezz'ora In Più Maria Elena Boschi, domenica 14 maggio, risponde alle domande della conduttrice Lucia Annunziata e la tensione nello studio Rai 3 sale nel corso del botta e risposta.

Ma la deputata di Italia Viva tiene testa a tutti e li zittisce: "Mi auguro che le riforme si facciano" dichiara la parlamentare. C"he si debba rivedere la forma di governo non lo diciamo noi, lo diceva la commissione dei saggi di Letta, era la tesi dell'Ulivo nel '96. Non è una invenzione della Meloni".

"La crisi della democrazia - spiega - si combatte ridando voce ai cittadini e per farlo i loro voti devono contare. Italia viva ha proposto a Meloni anche il superamento del bicameralismo partitario per ridare forza al Parlamento, perché su ogni provvedimento una delle due camere ora non ha voce in capitolo, ma se si cambia l'assetto costituzionale si deve rivedere la legge elettorale".