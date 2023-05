L'ironia di Papa Francesco con Meloni: “Ci siamo vestiti uguali!”

12 maggio 2023 a

a

a

«Ah, ma ci siamo vestiti uguali...». Questa la battuta che Papa Francesco avrebbe rivolto al premier Giorgia Meloni, arrivata questa mattina agli stati generali sulla natalità completamente vestita di bianco. Tra i due, prima degli interventi sul palco, c’è stato un lungo confronto, di oltre un quarto d’ora, descritto dai presenti come molto sereno e rilassato. «È stato molto emozionante», avrebbe detto Meloni, riferisce l’Adnkronos, dopo aver condiviso il palco dell’Auditorium della Conciliazione con il Pontefice.

Video su questo argomento Papa Francesco parla da seduto: "Scusate ma non tollero il dolore"

«La natalità, così come l’accoglienza, non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia». Le parole del Papa intervenendo all’evento. Il Pontefice, a braccio, ha poi raccontato due aneddoti: «Due settimane fa il mio segretario attraversava la piazza e veniva una mamma col carrozzino, lui è un prete tenero, si avvicina. Era un cagnolino. Quindici giorni fa all’udienza io andavo a salutare, arriva una signora, cinquantenne più o meno, come me! - ha scherzato -. Saluto la signora e lei apre una borsa e dice, me lo benedice al mio bambino, un cagnolino. Non ho avuto pazienza e l’ho sgridata, tanti bambini hanno fame, e lei col cagnolino!».