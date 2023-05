Riforme, Bruno Vespa gela Floris: cosa è cambiato con Giorgia Meloni

Giada Oricchio 11 maggio 2023 a

Giorgia Meloni vuole il presidenzialismo ispirato al modello francese. Lo ha detto in campagna elettorale e lo ha rilanciato adesso. Il premier ha ribadito che è una priorità del suo governo e che l’obiettivo è un governo stabile rispettoso della volontà popolare. Se ne è parlato a “diMartedì”, il talk serale di La7, anche martedì 9 maggio.

Il conduttore Giovanni Floris ha chiesto a Bruno Vespa: “Secondo lei perché Meloni ha detto sì alla conferenza stampa sul presidenzialismo e su altri temi no?". E il decano dei giornalisti ha ridacchiato: “E che diavolo ne so! Non lo so, ma ha fatto bene ad accettarla. Il confronto è sempre utile”.

Poi leggero come una farfalla e pungente come un’ape, Vespa ha rifilato una bordata all’esecutivo precedente: “Beh… veniamo da Draghi in cui i giornalisti erano un tappeto… Draghi guardava, diceva ma dove siete? E i giornalisti erano tutti quanti sdraiati per terra. Arriva Meloni e cominciano a chiederle: quale tasso di fascismo ha? Ma allora il passato? Diciamo che all’inizio le cose non andavano benissimo, adesso si è un po’ rilassata e quindi fa la conferenza stampa”. Giovanni Floris non si è offeso e ha replicato con una battuta: “Ahhh… Meloni pensava che rimanessero sdraiati e invece no…”.