Oliviero Toscani, la battuta su Dario Nardella fa calare il gelo a Coffee break

29 aprile 2023 a

a

a

Oliviero Toscani non lesina commenti sulla campagna di promozione del turismo italiano che tanto ha fatto discutere, ossia Open to meraviglia con la Venere di Botticelli usata come testimonial.-influencer virtuale. Il fotografo amato dalla sinistra è intervenuto a Coffee break, su La7: "Così rischiamo di non avere più turisti in Italia", attacca Toscani. E se il turismo ci sarà, "sarà qualitativamente molto basso perché rispecchierà la comunicazione che facciamo. È incredibile che un Paese come l'Italia non riesca a produrre un'immagine all'altezza della sua bellezza. Francesi e spagnoli lo fanno".

Video su questo argomento Italia open to Meraviglia: il video della campagna per il turismo TMNews

Il discorso è antico. Basti pensare al famoso video di Francesco Rutelli: "Please visit Italy". Poi Toscani si rivolge al sindaco di Firenze Dario Nardella, altro ospite del programma: "Sei un eroe! Quando vengo a Firenze mi rendo conto del disastro del turismo", afferma il fotografo le cui parole provocano un certo imbarazzo. Gelo che continua con una battuta particolarmente velenosa: "E per fortuna a Firenze non vengono a vedere lo stadio...", afferma il fotografo famoso per curare le campagne provocatorie di Benetton sulla polemica per il progetto del Franchi con i fondi del Pnrr.