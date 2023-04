Stasera Italia, Buonamici contro il buonismo di sinistra: i pacifisti non li capisco

25 aprile 2023 a

L'analogia tra partigiani della Resistenza italiana e ucraini non convince la giornalista Cesara Buonamici, ospite nello studio di Stasera Italia nella puntata del 25 aprile. La giornalista critica i pacifisti perché, contro gli aggressori, è possibile è efficace solo una difesa armata.

Gli ucraini come i partigiani? C'è chi dice no



"C'è qualche analogia tra partigiani e ucraini ma noi ci siamo battuti contro il regime fascista e anche contro il nostro ex alleato che, nel frattempo, era diventato un invasore - ha detto Cesara Buonamici - Partigiani e ucraini non sono paragonabili però, alla fine, ottengono lo stesso, cioè muovono lo spirito nazionalista di un popolo. L'abbiamo ritrovato noi italiani nella Reistenza all'oppressore e al regime fascista e all'alleato che ci invadeva e lo trovano oggi gli ucraini. Putin pensava di fare una passeggiata, non pensava di trovare questa resistenza. Il scrificio che stanno compiendo da tutti questi mesi dimostra che sono diventati un popolo. Hanno una forza nel loro spirito d'unione e nel loro spirito nazionalista. io non riesco a comprendere la posizione pacifista che è giusta perché la pace è il bene supremo ma se noi non fossimo stati aiutati saremmo ancora lì. Avrebbero vinto i fascisti e i nazisti. Vince il prepotente. Se tu non aiuti nella difesa facciamo vincere l'aggressore".