Michael Schumacher, l'intervista con l'Intelligenza artificiale finisce in tribunale

20 aprile 2023 a

a

a

"La prima intervista!" a Michael Schumacher a dieci anni dal tragico incidente ma il colloquio è frutto di un'interazione con l'Intelligenza artificiale. Un fare, altro che scoop, e la famiglia della leggenda della Formula 1 è pronta a un’azione legale contro il settimanale tedesco Die Aktuell che ha pubblicato l'intervista "virtuale' all’ex pilota generata dall’intelligenza artificiale. Lo ha confermato a Der Spiegel, Sabine Kehm, portavoce della famiglia.

ChatGRC, l'avatar di Casaleggio snobba Conte: "Non lo conosco"

L’ultimo numero di Die Aktuell mostrava in prima pagina la foto di uno Schumacher sorridente, il titolo prometteva: "Michael Schumacher, la prima intervista". Il sottotitolo recitava: "Sembra ingannevolmente reale". Solo all’interno dell’articolo veniva esplicitato che le presunte dichiarazioni di Schumacher erano state prodotte da un’intelligenza artificiale.

Il Garante fissa i paletti su ChatGPT: cosa serve per tornare online

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha subito un incidente sugli sci in Francia il 29 dicembre del 2013 e ha riportato una grave lesione cerebrale traumatica. I dettagli sul suo stato di salute e sulle sue attuali condizioni attuali non sono mai stati resi noti a livello pubblico. Sua moglie Corinna ha già preso provvedimenti contro i tabloid negli ultimi anni. Nel 2017, il tribunale distrettuale di Amburgo ha ordinato alla rivista Bunte di pagare a Michael Schumacher 50.000 euro di risarcimento dopo che nel dicembre 2015, due anni dopo il grave incidente sciistico, il tabloid aveva pubblicato in prima pagina un articolo dal titolo: "È più di un miracolo di Natale: Michael Schumacher può camminare di nuovo".