Mentana: "La vignetta?", schiaffo al Fatto in diretta. E c'è un precedente...

La polemica politica del giorno è quella legata alla vignetta firmata Natangelo, pubblicata dal Fatto quotidiano, che mostra Arianna Meloni, la sorella della premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore per "Incentivare la natalità" tanto il marito "è fuori a combattere la sostituzione etnica". Una vignetta che ha fatto indignare tutti nel centrodestra, a partire dalla premier, nel silenzio di buona parte della sinistra (Elly Schlein, per dire ha taciuto. Giuseppe Conte ha difeso la "satira"...). Ma i telespettatori del Tg La7 di Enrico Mentana la vignetta delle polemiche non l'hanno vista perché il direttore ha deciso di non mandarla in onda. Tuttavia ha dedicato alla vicenda un piccolo "spiegone", in cui ha affermato che l'uscita del Fatto non può essere mostrata, rimandando ai tanti talk show della rete l'onere di farla vedere. "Scusate lo slalom, ma è una vignetta troppo brutta ed è giusto non farvela vedere. Se parlerà in tante, tante parti" spiega Mentana.

Un messaggio chiaro, certe cose non sono satira e sarebbe offensivo mostrale in tv. Tra l'altro Mentana aveva un conto in sospeso con la "satira" del Fatto. Circa un mese fa aveva fatto discutere (e indignare) una vignetta su Francesca Mannocchi, inviata di guerra in Ucraina per il quotidiano La Stampa e autrice di tanti servizi per La7, di Riccardo Mannelli. “Il cranio impoverito”, c'era scritto, in riferimento ad alcune dichiarazioni della giornalista sull'invio di proiettili all'uranio impoverito dalla Gran Bretagna all'Ucraina.

“C’è la libertà di satira e la libertà di criticare la satira. Non è che non si può dire che una vignetta fa schifo. Non sono un censore però intendiamoci: se definisci un giornalista 'cranio impoverito' non è satira, è un’offesa. Mannocchi è stata in Ucraina a differenza dei suoi detrattori vecchi e nuovi. Puoi dirle cranio impoverito? La satira può tutto? E allora io dico che fa schifo. O tutte le vignette devono far ridere?”, aveva commentato Mentana ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena.