Stasera Italia, Rampini demolisce Santoro: “Pace? Ipocrisia, non è credibile”

Michele Santoro ha presentato la sua staffetta per la pace definita nel manifesto "una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa per unire l’Italia contro la guerra, per riaccendere la speranza”. L’iniziativa sulla guerra tra Russia e Ucraina viene commentata da Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera, nel corso della puntata del 19 aprile di Stasera Italia, il programma televisivo pre-serale di Rete4 con Barbara Palombelli alla conduzione: “Non la considero credibile. Quando noi eravamo ragazzi le piazze di tutto l’Occidente era pieno di manifestazioni pacifiste, quelle manifestazioni avevano uno slogan chiaro ‘Yankee go home’, ovvero ‘Americani andatevene a casa’. C’era la guerra del Vietnam, l’opinione pubblica e quella americana progressista avevano deciso che c’era un aggressore e un aggredito e lo slogan era sugli americani che se ne dovevano andare. Nessuno si sognava di dire che Cina e Unione Sovietica, che armavano quotidianamente il Vietnam del Nord, aizzavano la guerra. C’era un aggressore, un aggredito, l’aggressore se ne doveva andare a casa, come è successo nel 1975. Questi che chiamano manifestazioni della pace e poi usano espressioni come ‘la guerra russo-ucraina’, non è una guerra così, qui c’è un’aggressione della Russia, un’invasione della Russia. Dov’è lo slogan ‘Putin go home’? Solo con quello slogan una manifestazione pacifista è credibile, sennò è una manifestazione di ipocrita equidistanza”.