Stasera Italia, “atteggiamento pragmatico”. Minzolini loda il governo sui migranti

Tensione sul tema migranti e sul decreto Cutro tra la maggioranza di centrodestra e l’opposizione. In particolare la discussione odierna è stata sul fatto che è arrivata la richiesta dal senatore Maurizio Gasparri di "riformulare" il proprio emendamento all'articolo 7 sulla protezione speciale. e stato in particolare chiesto di poter togliere un comma che sopprimeva, dalla legge quadro sull'immigrazione, i riferimenti alla legislazione internazionale sulla tutela dei diritti umani per quanto riguarda le richieste di permesso da parte degli immigrati. L'Aula del Senato ha quindi approvato l'emendamento riformulato eliminando il riferimento alla stop agli obblighi internazionali.

Di questo si discute nel corso della puntata del 19 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, dove è ospite Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale: “Il governo sta cercando di favorire il flusso legale. I quattromila lavoratori che arriveranno dalla Tunisia presi la scorsa settimana sono già instradati, arrivano e già sanno quello che debbono fare. Credo che quello sia un elemento che va favorito, cioè cercare di restringere il flusso irregolare e invece favorire il flusso regolare. Se fai un’operazione di questo tipo io credo che si tratti di un atteggiamento pragmatico”.