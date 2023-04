Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva. La conferma del San Raffaele

16 aprile 2023 a

Le condizioni migliorano ancora fino al trasferimento. "Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è in un reparto di degenza ordinaria dalla terapia intensiva" hanno spiegato fonti del San Raffaele di Milano, dove l'ex presidente del Consiglio è ricoverato dal 5 aprile per una polmonite e per la leucemia che lo affligge da un anno.

Questa mattina a visitare il padre si era presentata Marina Berlusconi. Prima dell'arrivo di Marina l'ex premier e leader di Forza Italia aveva ricevuto una breve visita da parte de presidente di Mediaset e amico di lunga data, Fedele Confalonieri.

L'ultimo bollettino medico sul Cav era stato diramato giovedì dal medico personale il prof. Alberto Zangrillo e dal collega ematologo Fabio Ciceri e segnalava "un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria". Almeno fino a lunedì, non erano sono previsti nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell'ex premier 86enne poi, oggi, la notizia a sorpresa del trasferimento nel reparto di degenza ordinaria confermando le condizioni di salute in miglioramento. Accanto a lui c'è la compagna e deputata azzurra Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è stata vista lasciare l'ospedale.