Amici impazziti dopo la danza aerea con Emanuel Lo: "Quanti anni ha la Cucca"

Tutti pazzi per Lorella Cuccarini, la sensuale danzatrice, ed Emanuel Lo, il ballerino dei record. Ad “Amici”, il talent show che accompagna giovani promesse sulla strada verso il successo, la coreografia dei due prof lascia tutti senza parole. Il passo a due sulle note della canzone di Madame, “Il bene nel male”, mette in subbuglio lo studio e il mondo del web, che, sconcertato, domanda: “Davvero Lorella ha 57 anni?”. L’alto tasso erotico della performance conquista l’apprezzamento dei più diffidenti e, sui social, gli utenti osannano la regina del ballo di Canale 5: “La coppa è tua!”.

La cavalcata di esibizioni emozionanti proposta da Maria De Filippi non si arresta. I futuri talenti del canto e della danza stringono i denti e si aggrappano alla possibilità di prendere parte alla competizione come possono. Nella quinta puntata del serale di “Amici”, amatissimo programma Mediaset, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno lasciato il segno con la loro esibizione per il guanto di sfida tra prof.

I due hanno alzato l’asticella ed hanno dato prova della bravura nella danza. Il passo a due proposto dalla coppia di insegnanti non ha lasciato perplessità. Sensuali, snodati e in forma smagliante, i prof hanno “spettinato” il pubblico. I professori, avvinghiati ed abbracciati, hanno dimostrato una forte propensione a scuotere gli spettatori dal torpore attraverso una coreografia tanto hot quanto ben fatta. Sulle note del brano più trasmesso dalle radio, “Il bene nel male” di Madame, la showgirl e il ballerino hanno danzato egregiamente. Lui a torso nudo. Lei in reggiseno. Pieno di applausi e fischi di meraviglia.

Estasiato, il giudice Cristiano Malgioglio ha commentato la performance: “Mi piacerebbe che la prossima volta ballassero ‘Je t’aime moi non plus’”, ovvero un brano seducente di Jane Birkin e Serge Gainsbourg. A rispondere è stata subito Lorella: “Eh, ma noi poi torniamo a casa la sera”, ha detto riferendosi alle rispettive relazioni, ovvero al marito Silvio Testi e alla compagna di Emanuel Lo, la cantante Giorgia. E qui, tra il serio e lo spiazzante, Emanuel Lo ha rivelato: “L’altra volta ho dormito una settimana in studio”.

I frequentatori della rete non stanno nella pelle e, alla strepitosa forma fisica della ballerina, rispondono con un meme divertente. La vignetta confronta due immagini divertenti: la prima ritrae Lorella, appesa ad una corda ed intenta a mantenere una posa plastica; la seconda, invece, una spina dorsale infiammata. A corredo, una didascalia: “Lorella a 57 anni, io a 18”.