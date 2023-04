Giovanna Botteri finisce a Striscia: "Proprio dietro alle sue spalle..."

Giada Oricchio 16 aprile 2023 a

Strafalcioni in tv: nel mirino di “Striscia la Notizia” finisce un volto molto amato della Rai. Nella puntata di venerdì 14 aprile, Gerry Scotti, co-conduttore del tg satirico di Canale5, ha lanciato il servizio che sintetizza gli errori più clamorosi della tv. Si parte con Fabio Chiucconi del Tg2 che dà la linea alla corrispondente da Parigi, Giovanna Botteri. Appena cambia l’inquadratura, la giornalista sposta la telecamera imbarazzata perché al suo fianco c’era un uomo con birra in mano e dita nel naso. Nella scena disgustosa si è visto perfino il momento in cui si liberava del residuo.

Scotti ha sottolineato: “Era impegnato in un traforo da far impallidire il Frejus. Abbiamo capito… Giovannona lo ha nascosto perché ha paura che in Rai lo assumano al posto suo, lui sì che ha ‘naso’ per le notizie e scava fino in fondo”.

Poi è toccato a Michelle Hunziker mettere sulla graticola il mezzobusto del TG5, Alberto Bilà, che ha scambiato il ministro dell’Interno francese Darmanin per il giocatore dell’Inter Darmian, e Antonia Varini che a “Uno Mattina” ha collocato la Sagrada Familia a Madrid anziché Barcellona. E sempre nel programma di Massimiliano Ossini, lo chef Daniele Priori si è lasciato sfuggire una gaffe “fantozziana” chiamando “casalingue”, le casalinghe impegnate a seguire la sua ricetta.