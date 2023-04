Berlusconi, “situazione tranquilla”. Cav ancora ricoverato, quando il prossimo bollettino

15 aprile 2023 a

Undicesima giornata in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per una infezione polmonare insorta come conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. A monitorare costantemente le sue condizioni Alberto Zangrillo, il medico personale che oggi è stato intercettato in ospedale e ha rassicurato i cronisti sulla situazione tranquilla del Cav. Zangrillo che è tornato nel pomeriggio dopo essersi concesso la pausa - vittoriosa - al Marassi per il suo Genoa: “Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via, traete voi le conclusioni. Tranquillo? Sì”.

Per la prima volta, invece, nessun parente oggi è stato visto arrivare al nosocomio, che resta tuttavia ancora ‘presidiato’ dai seppur pochi giornalisti. Vuoto di fan all’orizzonte oggi, fatta eccezione per il ‘blitz’ della ‘pasionaria’ Noelle con il suo cartello affisso ieri sera alla cancellata di via Olgettina 60: «La fede è certezza di ciò che vediamo e di ciò che non speriamo - scrive a pennarello la ‘fedelissima’ citando un passo della Bibbia - noi fedelissimi ti siamo vicini con il tocco curativo delle preghiere, benefico conforto insieme alle cure mediche. Anche questa prova passerà, un abbraccio caro Silvio come te nessun altro». Il Cav si prepara così ad affrontare la notte, prossimo bollettino medico previsto non prima di lunedì.