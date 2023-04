Mentana senza fogli resta in silenzio: caos al tg su Otto e mezzo. E accusa Renzi

13 aprile 2023 a

Finisce di dire il telegiornale e scoppia il caos. Enrico Mentana, nell'edizione in onda giovedì 13 aprile, non si ritrova più i fogli sulla scrivania per annunciare come sempre gli ospiti della collega Lilli Gruber a "Otto e Mezzo". Dopo un attimo di smarrimento il direttore del Tg di LA7 sorride e si scusa con i suoi telespettatori: "Non posso dirvi come al solito chi ci sarà ma Otto e mezzo c'è" rassicura. E il riferimento è alla notizia della chiusura di "Non è L'Arena" condotto da Massimo Giletti, annuncio che ha tenuto banco per tutto il pomeriggio.

Bomba tv, Cairo sospende Non è l'Arena. Giletti: 35 persone per strada

Poi il siparietto a sorpresa e la battuta non appena qualcuno da dietro le quinte gli suggerisce che l'ospite della puntata sarà il leader di Azione Carlo Calenda: "Allora sarà stato Renzi a far sparire i miei fogli" esclama il direttore. Il divorzio (con insulti) tra l'ex ministro e l'ex segretario del Pd è l'altra clamorosa notizia della giornata.