"Capita di avere l'ansia prima di iniziare una puntata": cosa racconta Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini non è solo un artista musicale, ma è anche tanto di altro di più. Lei è una vera e propria star dei reality in Spagna e in America latina, opinionista in Italia. Concorrente anche al Festival di Sanremo. Ora si racconta nel suo programma Only Fun, su Nove con i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino).

“In quel ruolo penso di non essere stata particolarmente brava”, racconta in una lunga intervista a DiPiù Tv parlando della sua vita professionale. “In questo programma mi diverto davvero tanto. Anche se capita di avere l’ansia prima di iniziare una puntata. […] Resto prima di tutto una cantante. Quella della conduzione potrebbe essere una strada da affiancare alla musica. Il mio ruolo da opinionista? Non sono stata particolarmente brava, non era adatto a me”, continua.

La nuova edizione di Only Fun è una bomba. Ne parla anche Tv sorrisi e canzoni, Bibbia della tv e della musica. Il settimanale diretto da Aldo Vitali racconta: “L’entusiasmo è alto, come alla prima edizione, ma visti i risultati ora c’è anche la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro. Con noi c’è la Lamborghini, squadra che vince non si cambia. Con lei ci troviamo bene, è spontanea e c’è un’ottima intesa. Non è una comica e questo è senza dubbio un fattore positivo: Elettra è così, proprio come la vedete in tv. Novità per questa edizione? Forse qualche faretto sul palco (ride). In realtà resta tutto esattamente come prima: i punti di forza del programma rimangono la semplicità e l’improvvisazione. Se è difficile oggi fare cabaret? Diciamo che c’è voglia di divertirsi, però bisogna stare più attenti ad alcune tematiche che finora sono state trattate talvolta con un po’ di leggerezza“.