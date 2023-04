È sempre mezzogiorno, il piccione piomba in studio e Antonella Clerici zittisce lo chef

Giada Oricchio 11 aprile 2023 a

Un volo fuoriprogramma a “È sempre mezzogiorno”. Durante il cooking show condotto da Antonella Clerici su Rai1, martedì 11 aprile, un piccione ha rubato la scena a pentole e piatti. Il volatile ha fatto irruzione in studio suscitando stupore fra i presenti. Cosa è successo? Clerici era ai fornelli con lo chef Fulvio Marino quando si è accorta dell’ospite inatteso: “Oddio scusate c’è un piccione vero a centro studio”, “Uno vero?!” ha risposto meravigliato il cuoco girando lo sguardo verso l’uccello svolazzante. Un operatore ha chiesto se dovesse cacciarlo, ma la presentatrice si è opposta: “No, no è nel suo ambiente naturale. Lasciatelo qui, gli apriremo le porte e lo facciamo uscire con calma” e ha ironizzato: “Poi dite che il nostro non è un bosco reale, è venuto in mezzo alla natura. Non è che va negli altri studi, viene qui. O forse voleva mangiare le fettuccine”. E quando una delle chef ha osservato: “Scusa, il suo habitat naturale in mezzo ai fornelli?“, Clerici ha replicato: “No, in mezzo al bosco”.

Chiari i ripetuti riferimenti al grande ledwall che riproduce alberi e fauna intorno alla casa della conduttrice ad Arquata Scrivia. Più tardi il volto Rai, molto divertita dall’imprevisto, ha postato sul suo account Instagram un breve reel in cui ha ripreso il piccione a passeggio dietro le quinte: "E’ venuto a trovarci nella nostra casa del mezzogiorno. Più bosco reale di così”.

